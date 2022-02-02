شؤون فلسطينية

غزة: 5 وفيات و2469 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 5 وفيات و2469 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، فيما سجلت 2469 إصابة جديدة، وتعافي 150 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 5955 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي تراكمي للمصابين 208046 إصابة منها 16103 حالة نشطة.

وارتفع اجمالي المتعافين إلى 190173 حالة، وعدد الوفيات 1770 وفاة، بينما بلغت الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 117 حالات منها 52 إصابة خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة وأن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 590441 شخصا.

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