جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال مداهمات شنتها في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس.وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال المحرر جمال عجاج من صيدا بطولكرم.كما اعتقلت قوات الاحتلال من نابلس، أربعة شبان من البلدة القديمة وذلك خلال اقتحامه المنطقة الشرقية في المدينة.ومن شرق رام الله ياسين صبحي حامد، وعماد ياسين حامد وأحمد ياسين حامد من سلواد، ومن الخليل، جرى اعتقال حسان أبو حسين.وومن القدس محمد حمزة عبيد، وليث كسابرة من بيت عنان شمال غرب العاصمة المحتلة.