شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يشهد الجو اليوم الأربعاء، أجواء مستقرة غائمة جزئيا الى غائمة بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى بارد نسبي نهارا ويكون شديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لأمطار متفرقة خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وعاصفا وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وبمشيئة الله في ساعات الصباح تسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، وخلال ساعات المساء تمتد الى بقية المناطق ويشتد هطول الأمطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

والسبت المقبل يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارد الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وبمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومن شدة سرعة الرياح والتزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤية الأفقية.

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