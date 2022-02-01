بينت يكشف النقاب عن الشروع في نصب منظومة "ليزر" مضادة للصواريخ





وخلال مؤتمر للمعهد لدراسات الامن القومي قال بينت: إنه سيتم تشغيل هذه المنظومة بشكل تجريبي في المرحلة الأولى لتدخل الخدمة القتالية لاحقاً.



واكد أن هذه المنظومة الدفاعية "ستمكننا في المدى بين المتوسط والبعيد بإحاطة إسرائيل بسور من الليزر سيحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات ويحرم الأعداء من اقوى ورقة توجد لديهم الان"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الليلة، أن جيش الاحتلال، سيبدأ في غضون سنة تقريباً باستخدام منظومة دفاعية لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية تعمل بواسطة اشعة الليزر.