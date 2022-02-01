ماذا علقت الولايات المتحدة على نتائج تحقيق الاحتلال بشأن استشهاد المُسن أسعد؟





وأضافت وفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، أنها بانتظار تحقيق جنائي شامل في وفاة أسعد (80 عاماً) الذي استشهد بعد أن اعتقله جنود إسرائيليون في الضفة الغربية.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نتطلع إلى تلقي مزيد من المعلومات حول تقدم التحقيق الجنائي في أقرب وقت ممكن، ما زلنا على اتصال مع الحكومة الإسرائيلية لمناقشة هذا الحادث المقلق، لا توجد قضية أهم بالنسبة لنا من الحفاظ على أمن المواطنين الأمريكيين".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة غير راضية عن نتائج التحقيق العملياتي للجيش الإسرائيلي والإجراءات التأديبية المتخذة ضد العديد من القادة في كتيبة "نيتساح يهودا"، بشأن استشهاد المواطن الفلسطيني الأميركي، عمر أسعد.