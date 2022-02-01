شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط سلاحاً نارياً مصنعاً بحوزة شخص في رام الله

الشرطة تضبط سلاحاً نارياً مصنعاً بحوزة شخص في رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم سلاحاً نارياً مصنعاً بحوزة شخص في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وردت معلومات  لدى المباحث العامة في شرطة المحافظة حول حيازة شخص لسلاح ناري مصنع من سكان احدى البلدات غرب المحافظة، على الفور تحركت قوة من إدارة المباحث العامة لمنزل الشخص بعد استصدار امر تفتيش من النيابة وخلال عملية التفتيش تم ضبط السلاح الناري المصنع . 

وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخص والسلاح المضبوط من اجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى النيابة العامة.

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