رام الله: وزارة الصحة تصدر تنويهاً بشأن استخدام مواد فحص (كورونا) المنزلية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار إن الوزارة لا تسمح باستخدام مواد فحص (كورونا) المنزلية إلا تلك المعترف بها والمسجلة لدى منظمة الصحة العالمية.وأكد النجار، أن الوزارة لا تتبع إلا ما يتم توثيقه من منظمة الصحة العالمية، وذلك لضمان الأمان الطبي والصحي للمواطن الفلسطيني، وحتى نكون في الجانب الآمن طبيا وصحيا.وبين أن وزارة الصحة صرحت بالعمل لكافة أنواع الفحوصات السريعة المنزلية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهي أربعة أنواع فقط: فحصين باسم Panbio Covid-19 Ag من إنتاج Abbott Diagnostics، وفحص باسم Standard Q Covid -19 Ag من إنتاج SD Biosensor Inc، إضافة إلى Sure status Covid -19 من إنتاج Premier Medical Corporation.