نادي الأسير: المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) يقررون إرجاع ثلاث وجبات الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر) قرروا إرجاع ثلاث وجبات يوم غد الأربعاء، تعبيرا عن رفضهم لقانون الاعتقال الإداري.وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن كافة الأقسام في السجن ستقوم بإعادة وجبة الغداء تضامنا مع المعتقلين الإداريين، وذلك في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون، امتدادا لقرار مقاطعة المحاكم الإسرائيلية.ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 32 على التوالي.