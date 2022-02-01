المفتي العام: الأربعاء غرة شهر رجب وهذا موعد ذكرى الإسراء والمعراج





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناءً عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الاثنين 27 من رجب، وفق 28 شباط/فبراير 2022م.





وبهذه المناسبة دعا المفتي العام العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، مما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين -المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأربعاء الموافق 2 شباط/فبراير هو غرة شهر رجب لعام 1443هـ.