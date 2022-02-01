الشرطة الإسرائيلية تقر استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي بشكل غير قانوني





وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أنه بعد إجراء فحص إضافي اكتشفت نتائج تغير الوضع بهذا الشأن من نواح معينة.





وفي أعقاب ذلك، أوعز المستشار القانوني للحكومة المنتهية ولايته، افيحاي ميندلبليت، إلى الشرطة باتخاذ إجراءات فورية لمنع تجاوز الصلاحيات.





واعلن ميندلبليت أنه قام بتشكيل طاقم لفحص قضية التنصت على الحواسيب وتترأس هذا الطاقم نائبة المستشار عميت مراري ويشارك فيه عضوان من كبار المسؤولين السابقين في جهاز (شاباك).





ويطلب من الطاقم تقديم تقرير بهذا الشان في غضون خمسة اشهر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال مصدر في وزارة العدل الإسرائيلية، أنهإ اذا اكتشف الطاقم تجاوزات تبلغ حد المخالفة الجنائية فان هذا التقرير سيتم تحويله إلى السلطات المختصة.



وتعقيبا دعت الحركة من اجل جودة الحكم وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف، إلى تشكيل لجنة فحص حكومية خارجية ومستقلة لفحص قضية التجسس.

رام الله - دنيا الوطنأقرت الشرطة الإسرائيلية، أنها استخدمت برنامج "بيغاسوس" التجسسي بشكل غير قانوني في بعض الأحيان وذلك بخلاف موقفها الذي أعلنته في البداية.