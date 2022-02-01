بايدن: وجهت بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية





وأشار إلى أنه وجّه وزير الدفاع لويد أوستن إلى "فعل كل شيء ممكن للتأكيد على الدعم الأميركي للإمارات والسعودية ومنطقة الخليج العربي"، حسب ما ذكرت وكالة (بلومبرغ) الأميركية.



وكانت الدفاعات الإماراتية، دمرت صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة الحوثي تجاهها، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتساقطت شظايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة بالسكان، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، دون إعلان تفاصيل بشأن موقع تدمير الصاروخ.





رام الله - دنيا الوطنتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدعم الإمارات والسعودية، خلال حديثه عن هجوم لجماعة "الحوثي" بصاروخ باليستي على الإمارات.وقال للصحفيين على هامش لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي الاثنين: "نحن على تواصل يومي مع الإماراتيين لمعالجة تلك التهديدات".