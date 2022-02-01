"العفو الدولية": تقرير المنظمة عن انتهاكات إسرائيل كان نتاج جهود أربع سنوات





واتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، إن إسرائيل متورطة في "هجوم واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".





ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، المنظمة إلى التراجع عن عزمها نشر التقرير الذي يمثل وفق وصفها "الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل"، وفق زعمها.

رام الله - دنيا الوطنقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن تقرير المنظمة عن انتهاكات إسرائيل، كان نتاج جهود دامت أربع سنوات.وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، أنه يتعين على إسرائيل احترام حقوق الإنسان للجميع بمن فيهم الفلسطينيون.وأعربت كالامار عن أملها، بأن يساعد تقرير العفو الدولية في خلق زخم بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري، داعية السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية.