فدا يرحب بتقرير أمنستي ويؤكد أهميته ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة السريعة له



وأضاف "فدا" أنه وإذ ينظر بتقدير واهتمام بالغين لكل ما جاء في التقرير فإنه يلفت إلى أن أهم ما جاء فيه دعوة منظمة "أمنستي" إلى ضرورة وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري التي تمارسها إسرائيل وتشديدها على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.



وأوضح "فدا" أن ذلك يفرض على جميع مكونات المجتمع الدولي الاستجابة السريعة لهذا المطلب ومغادرة سياسات الانتظار أو التسويف التي تتبعها وتستفيد منها إسرائيل للافلات من العقاب، ولتحقيق ذلك هناك مسؤولية أولى تقع علينا كفلسطينيين وعرب، على المستويين الرسمي والأهلي، من خلال مواصلة التحرك إقليميا ودوليا، خصوصا لدى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.



رام الله - دنيا الوطنرحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أشد الترحيب بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يتهم إسرائيل، بـ " جميع إداراتها المدنية والعسكرية"، بالتورط في تنفيذ جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين.وقال "فدا" إنه وإذ يتقدم بالشكر الجزيل لـ "أمنستي" ولكل الباحثات والباحثين الذين عملوا على التقرير ويؤكد على مهنيته العالية كونه "من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع حتى اليوم"، فإنه يعتبره بمثابة انتصار لكل الأحرار والشرفاء في العالم ولقيم العدالة والحرية والمساوة والحق في الحياة الكريمة التي تسعى "إسرائيل" حثيثا من أجل حرمان شعبنا الفلسطيني من التمتع بها وفي الوقت نفسه تحاول الافلات من العقاب على ممارساتها هذه التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.