بقيمة 93 مليون دولار.. "الصحة العالمية" تسلم وزارة الصحة مركبتي تبريد





حيث تساعد جهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) في تحسين متانة النظام الصحي الفلسطيني ورفع مستوى جهوزيته.



بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبركورن استمرار التعاون ما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية قائلا: "عدا عن استمرارنا بالتركيز على جوانب أخرى من خطة الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) كالفحوصات، ومراقبة الحالات والتعامل معها، ونشر الوعي بشأن مخاطر الفيروس، والتشجيع على أخذ التطعيم، فإننا وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية نستثمر أيضا فيما يعرف بسلسلة التبريد، حيث ستساعد هاتان المركبتان على تحسين استدامة نظام المناعة في فلسطين على المدى البعيد، عدا عن تقوية الجهود المبذولة للتطعيم ضد (كوفيد-19)."



وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت مع بداية هذا الأسبوع لوزارة الصحة الفلسطينية جهازين بقيمة 300,000 دولار ممولة من المعهد النرويجي للصحة العامة لمساعدة العاملين الصحيين بتجنب التعرض لأخطار التلوث الناتج عن التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المعدية.



رام الله - دنيا الوطنسلمت منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة اليوم لوزارة الصحة، مركبتي تبريد بقيمة 93,000 دولار، وذلك امتدادا لدعمها المستمر لنظام الصحة الفلسطيني وجهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) على المستوى الوطني.وستساعد المركبتان الممولتان من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في تقوية وضمان إيصال مطعومات (كوفيد-19) بأمان وسلامة من مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مرافق الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأشادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بدعم جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية للنظام الصحي الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الدعم سيساعد وزارة الصحة في التصدي لجائحة (كورونا)، واستمرار حملة التطعيم الوطنية بكفاءة عالية.يشار إلى أنه منذ آذار/مارس عام 2020 زودت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، بمعدات وإمدادات أساسية للاستجابة لجائحة (كوفيد-19) بقيمة تزيد عن 18.5 مليون دولار.