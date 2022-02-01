عاجل

  • الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ لافروف ضرورة سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا

  • بلينكن يدعو لافروف إلى سحب القوات الروسية من على الحدود مع أوكرانيا

  • الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على أن غزو روسيا لأوكرانيا سيواجه عواقب سريعة وخطيرة داعيا موسكو لاتباع المسار الدبلوماسي

  • بلينكن يدعو لافروف لانتهاج الدبلوماسية سبيلا لحل أزمة أوكرانيا

  • الخارجية الأمريكية: أوضحنا للقادة العسكريين بالسودان اعتزامنا فرض كلفة إضافية إذا استمر العنف

  • البرلمان الليبي: عقد جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس الحكومة

  • رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: نعد مشروع قرار يضم شروطاً لاستئناف المساعدات للسودان

شؤون فلسطينية

بقيمة 93 مليون دولار.. "الصحة العالمية" تسلم وزارة الصحة مركبتي تبريد

بقيمة 93 مليون دولار.. "الصحة العالمية" تسلم وزارة الصحة مركبتي تبريد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة اليوم لوزارة الصحة، مركبتي تبريد بقيمة 93,000 دولار، وذلك امتدادا لدعمها المستمر لنظام الصحة الفلسطيني وجهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) على المستوى الوطني.

وستساعد المركبتان الممولتان من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في تقوية وضمان إيصال مطعومات (كوفيد-19) بأمان وسلامة من مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية إلى مرافق الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بدعم جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية للنظام الصحي الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الدعم سيساعد وزارة الصحة في التصدي لجائحة (كورونا)، واستمرار حملة التطعيم الوطنية بكفاءة عالية.

يشار إلى أنه منذ آذار/مارس عام 2020 زودت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، بمعدات وإمدادات أساسية للاستجابة لجائحة (كوفيد-19) بقيمة تزيد عن 18.5 مليون دولار. 

حيث تساعد جهود الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) في تحسين متانة النظام الصحي الفلسطيني ورفع مستوى جهوزيته.

بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريتشارد بيبركورن استمرار التعاون ما بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية قائلا: "عدا عن استمرارنا بالتركيز على جوانب أخرى من خطة الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) كالفحوصات، ومراقبة الحالات والتعامل معها، ونشر الوعي بشأن مخاطر الفيروس، والتشجيع على أخذ التطعيم، فإننا وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية نستثمر أيضا فيما يعرف بسلسلة التبريد، حيث ستساعد هاتان المركبتان على تحسين استدامة نظام المناعة في فلسطين على المدى البعيد، عدا عن تقوية الجهود المبذولة للتطعيم ضد (كوفيد-19)."

وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت مع بداية هذا الأسبوع لوزارة الصحة الفلسطينية جهازين بقيمة 300,000 دولار ممولة من المعهد النرويجي للصحة العامة لمساعدة العاملين الصحيين بتجنب التعرض لأخطار التلوث الناتج عن التعامل مع المواد الكيميائية والمواد المعدية.

أخبار ذات صلة

&#34;العفو الدولية&#34;: تقرير المنظمة عن انتهاكات إسرائيل كان نتاج جهود أربع سنوات

"العفو الدولية": تقرير المنظمة عن انتهاكات إسرائيل كان نتاج جهود أربع سنوات

فدا يرحب بتقرير أمنستي ويؤكد أهميته ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة السريعة له

فدا يرحب بتقرير أمنستي ويؤكد أهميته ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة السريعة له

الاحتلال يشرع بتركيب &#34;غرف سكنية&#34; شرق خربة حمصة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع بتركيب "غرف سكنية" شرق خربة حمصة بالأغوار الشمالية

فتح توجه دعوة لأوروبا والجنايات الدولية بشأن تقرير &#34;العفو الدولية&#34;

فتح توجه دعوة لأوروبا والجنايات الدولية بشأن تقرير "العفو الدولية"

اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس المركزي تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس المركزي تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فدا يرحب بتقرير أمنستي ويؤكد أهميته ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة السريعة له

فدا يرحب بتقرير أمنستي ويؤكد أهميته ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة السريعة له

الاحتلال يشرع بتركيب &#34;غرف سكنية&#34; شرق خربة حمصة بالأغوار الشمالية

الاحتلال يشرع بتركيب "غرف سكنية" شرق خربة حمصة بالأغوار الشمالية

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

العسيلي: جناح دولة فلسطين قبلة الزائرين في اكسبو 2020 الدولي

العسيلي: جناح دولة فلسطين قبلة الزائرين في اكسبو 2020 الدولي

القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

منوعات

فرح الهادي توجه رسالة لعقيل الرئيسي &#34;انتا ما منك فايدة وديني بيت أهلي&#34;

فرح الهادي توجه رسالة لعقيل الرئيسي "انتا ما منك فايدة وديني بيت أهلي"

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة &#34;ذهبية&#34; في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

عربي

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة

مصر: زلزال بقوة 4 درجات يضرب بني سويف

مصر: زلزال بقوة 4 درجات يضرب بني سويف