التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال التحالف إن العمليات "أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الجماعة الحوثية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت وزارة الخارجية السعودية أدانت واستنكرت "بشدة محاولات جماعة الحوثي، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي".