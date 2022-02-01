الاحتلال يستولي على أجهزة تحكم لمعدات ثقيلة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على أجهزة تحكم لمعدات ثقيلة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استولت على أجهزة تحكم تفوق قيمتها 100 ألف شيقل، بعد اقتحام منطقة محاجر خلة حجي شرق البلدة.يذكر أن قوات الاحتلال داهمت منطقة خلة حجي منذ ساعات الصباح، وأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي لها بالسواتر الترابية، حيث تتعرض لانتهاكات متكررة من خلال الاستيلاء على المعدات الثقيلة، وإلحاق خسائر بأصحاب المصانع والمحاجر في تلك المنطقة.