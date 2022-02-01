دولي

إسرائيل: (كابينت كورونا) يلتئم لبحث إمكانية إلغاء الشارة الخضراء

إسرائيل: (كابينت كورونا) يلتئم لبحث إمكانية إلغاء الشارة الخضراء
رام الله - دنيا الوطن
يلتئم (كابينت كورونا) في هذه الأثناء لبحث إمكانية إلغاء الشارة الخضراء أم لا. 

وذكر أن غالبية أعضاء (كابينت) يؤيدون الإلغاء باستثناء وزراء (أزرق أبيض)، بيني غانتس، وحيلي تروبر، وأوريت فاركاش هكوهين، حيث يتوقع أن يقترحوا التريث عشرة أيام على الأقل لرؤية كيفية أداء المنحنى الوبائي. 

هذا ويستشف من معطيات وزارة الصحة أن عدد الحالات المرضية الخطيرة بفيروس (كورونا)، انخفض إلى 1084.

وذلك بالرغم من إدخال 231 إلى المستشفى أمس في حالة خطيرة وخضوع 247 مريضاً الى التنفس الاصطناعي، وانخفض مؤشر انتقال الوباء إلى 0.92.

ومن المقرر أن يبلغ البروفيسور، عيران سيغال، من معهد فايتسمان (كابينت) أنه يتوقع أن يستقر عدد الحالات الخطيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح تأثير المتحور الجديد "بي إي 2" على عدد الإصابات المتوقع ويجب الاستعداد لارتفاع عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات.
 
وأفيد أن المتحور الجديد يعد أكثر عدوى من (أوميكرون) إلا أنه لا يسبب أعراضاً أخطر.

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