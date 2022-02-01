دولي

إسرائيل: تخوفات من انتشار "ba.2" السلالة الجديدة لفيروس (كورونا)

إسرائيل: تخوفات من انتشار "ba.2" السلالة الجديدة لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تخشى وزارة الصحة الإسرائيلية، أن يؤخر انتشار السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) المسماة "ba.2" تراجعَ الموجة الخامسة.

ورصدت في إسرائيل حتى الآن 238 حالة إصابة بها، علما بأنها تتميز بسرعة انتقال أكثر، لكنها لا تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة من (أوميكرون).

وفي دول مثل بريطانيا والدانمارك توقف انخفاض معدلات الإصابة بالتوازي مع ارتفاع عدد المصابين بالسلالة الجديدة.

ورصدت في البلاد أمس نحو 50 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا)، ويبلغ عدد المرضى بحالة خطيرة 1092.

وبالرغم من تراجع مؤشر انتقال العدوى الى ما دون الـ 1%، لا تزال اقسام (كورونا) في المستشفيات تعاني من اكتظاظ شديد.

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