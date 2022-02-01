اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس المركزي تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

رام الله - دنيا الوطنتواصل اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني عقد جلساتها، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة والبحث في الملفات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، علما بأنه تم توجيه الدعوات لأعضاء المؤتمر للمشاركة فيه في السادس من شهر شباط/فبراير الحالي.وقد اجتمعت اللجنة اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة كافة أعضائها، وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث ناقش الحضور مشاريع القرارات واستكمال التحضيرات في إطار المخرجات التي ستصدر عن الحوارات والقرارات السياسية والتنظيمية والإدارية، لمواجهة المخططات الإرهابية الاستعمارية الاستيطانية، ومحاولات التهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية، وحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.كما ناقشت اللجنة التحضيرية لـ"المركزي" تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا، ووقف الهرولة من البعض العربي نحو التطبيع، وما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية التي لا تعبر عن السلام بمجمله.