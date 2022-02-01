شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اطلق الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وسفير
تركيا في القدس أحمد رضا ديمير برنامج توزيع المصاحف في فلسطين " ليكن القرآن هديتي " والمقدم من وقف الديانة التركية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

وتم إطلاق البرنامج في محافظة الخليل من مقر أكاديمية القرآن الكريم والعلوم الشرعية، حيث سيتم توزيع 50 الف مصحف الاقصى الشريف، وأن المرحلة الأولى سيتم توزيع 20 الف مصحف في الضفة الغربية و20 ألف مصحف في قطاع غزة والباقي في شهر رمضان المبارك وسيكون لمدينة القدس والمسجد الأقصى النصيب الأكبر.

وحضر حفل إطلاق البرنامج سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة وأعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية وممثلين عن فعاليات الخليل الرسمية .

وفي بداية الحفل نقل سماحة الوزير تحيات ومباركة دولة الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء لسعادة السفير وللحضور، حيث أكد أن هذا التعاون بين وزارة الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية نتج عنه نجاح هذا المشروع العظيم ، وهذا يدفعنا الى مزيد من المشاريع والبرامج مع شركائنا الأتراك خاصة مؤسسة وقف الديانة التركية ورئاسة الشؤون الدينية .

وقدم البكري شرحا عن برنامج توزيع المصاحف في فلسطين " ليكن القرآن هديتي " وآلية توزيع المصاحف في المحافظات والقدس ، وتطلعات جميع الأطراف من أجل إنجازه وفق الخطط الموضوعة.

بدوره أشاد سفير تركيا بالعلاقات الفلسطينية التركية ونقل سلام وتحيات الشعب التركي للحضور، وأبدى استعداده التام للتعاون وتسهيل جميع البرامج والخطط المتعلقة بدعم وزارة الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية.

وفي كلمة مسجلة ألقاها نائب رئيس مؤسسة وقف الديانة التركية عبد الرحمن طشطن تحدث فيها عن هذا المشروع والذي بدأ قبل ٧ سنوات حيث تم توزيع أكثر من٣ ملايين مصحف بكل العالم وبجميع اللغات، مؤكدا على الأهمية التي يوليها الشعب التركي لفلسطين والقدس، واستعداد هذا الشعب لتقديم ما يلزم للشعب الفلسطيني الصامد المجاهد.

الشيخ عكرمة صبري من جهته ركَّز على الأهمية التي يحملها هذا المشروع الخيِّر في أهدافه ومساعيه، لما لنشر القرآن وتوزيعه من نشر لخطاب الاعتدال والسماحة، داعياً إلى المزيد من هذه الحملات والمشاريع، خاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

في نهاية الحفل وقع سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف وأمين سر الجمعية الخيرية الإسلامية السيد محمود القواسمي اتفاقية تفاهم من أجل وضع آلية لتوزيع المصاحف في محافظات الوطن والقدس .

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