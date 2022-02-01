الخارجية الروسية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف والشيخ



وأكدت الوزارة في بيانها، أنه في يوم 31 كانون الثاني/ يناير، جرى اتصال هاتفي بين بوغدانوف والشيخ، حيث تم التباحث في قضايا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة في ضوء الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن، وكذلك في ضوء مؤتمر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد مطلع فبراير .



وأكدت الوزارة، أنه تم التركيز على على ضرورة عقد لقاء للجنة الرباعية التي تضم في عضويتها كلاً من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة ، على مستوى وزاري .



وأكد الجانب الروسي على مواقفه الثابتة في دعم تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، والتي ينبغي أن تعيش بأمن وسلام مع اسرائيل .



رام الله - دنيا الوطناصدرت وزارة الخارجية الروسية، بياناً صحفياً، حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، وحسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).