"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

كما أعلنت الوزارة عن توفر منحة دراسية بمجال الماجستير في هنغاريا؛ مُقدّمة من مؤسسة "الفاو"، وذلك للعام الدراسي 2022-2023.



ودعت "التعليم العالي" المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والتخصصات المطروحة، والوثائق المطلوبة، والموعد النهائي للتقديم.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن فتح باب التقدّم لعدد من المنح الدراسية في سلطنة عُمان بمجال البكالوريوس والماجستير للعام 2022-2023، وهي منح مُقدّمة لطلبة الدول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020.