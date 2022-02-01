العسيلي: جناح دولة فلسطين قبلة الزائرين في اكسبو 2020 الدولي



وأضاف الوزير، مستمرون في ترجمة رؤيتنا وتعرّف الزائرين بفلسطين وقضيتها، وتراثها وروايتها وهويتها وسياسات واجراءات الاحتلال والاستيطان والمعاناة التي تطال الانسان والارض، ومحاولات تزوير وتزيف هويتنا الوطنية بمختلف مكوناتها".



وقال " بالارادة والعزيمة والاصرار على وضع دولتنا في مقدمة الدول المشاركة في هذا المعرض الدولي الهام والملهم في صناعة مستقبل أفضل عبر تواصل العقول الذي نخاطبهم على ان "فلسطين بوابة السلام"، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.



ولفت العسيلي، "أحضرنا فلسطين إلى العالم، بمختلف مكوناتها، واتحنا فرصة للزائرين للاطلاع على هوية فلسطين باسوار قدسها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ورائحة التين والزيتون والكرمة، رائحة الزعتر والميرمية والياسمين والنرجس، وعبق البلدة القديمة في القدس.



وبين العسيلي ان سلسلة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في جناح دولة فلسطين خلال الشهر الحالي في مجال السياحة والاستثمار.

وعبر العسيلي، عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها فريق العمل في تعريف الزائرين، بأصالة هويتنا الوطنية المتجذرة في الأرض، والخطوات الملهمة في نسج خيوط النجاح نحو تحقيق ما نصبو اليه.



وتعكس رؤية جناح فلسطين في المعرض "أرض متجتذرة في أعماق التاريخ وتحتضن السياحة والاستثمار" ضمن مزج ماضيها وحاضرها ومستقبلها" مع اظهار محطات التنقل والفرص والاستدامة.



ويتواصل إكسبو 2020 الدولي الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة، وافتتح في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى 31 آذار/مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" بمشاركة (أكثر 190 دولة ومنظمة دولية).











رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إن جناح دولة فلسطين في إكسبو 2020 الدولي، يستقطب الزائرين من مختلف جنسيات بلدان العالم، والذي وصل عدد زائريه بعد اربعة شهور من افتتاحه في الاول من اكتوبر 2021 إلى 700 الف زائر.