القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي بإسمها أسامه القواسمي إن تقرير منظمة العفو الدولية "امستي" محل ترحيب، وهو يعكس جزء مهم من حقيفة دولة الإحتلال الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.وقال القواسمي نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الابارتايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني جرائم ضد الانسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذه دوليا.وأكد القواسمي أن هذا التقربر هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الاباتايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.