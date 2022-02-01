شؤون فلسطينية

القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث  الرسمي بإسمها أسامه القواسمي إن تقرير منظمة العفو الدولية "امستي" محل ترحيب، وهو يعكس جزء مهم من حقيفة دولة الإحتلال  الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.

وقال القواسمي نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الابارتايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني  جرائم ضد الانسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذه دوليا.

وأكد القواسمي أن هذا التقربر هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الاباتايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

فتح توجه دعوة لأوروبا والجنايات الدولية بشأن تقرير &#34;العفو الدولية&#34;

فتح توجه دعوة لأوروبا والجنايات الدولية بشأن تقرير "العفو الدولية"

اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس المركزي تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس المركزي تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف والشيخ

الخارجية الروسية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بوغدانوف والشيخ

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

الديمقراطية ترحب بتقرير العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف بفلسطين

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

القيادي خضر عدنان: نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

العسيلي: جناح دولة فلسطين قبلة الزائرين في اكسبو 2020 الدولي

العسيلي: جناح دولة فلسطين قبلة الزائرين في اكسبو 2020 الدولي

القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

القواسمي: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

هيئة الأسرى تنشر قائمة بأسماء الأسيرات المحتجزات حالياً بمعتقل &#34;الدامون&#34;

هيئة الأسرى تنشر قائمة بأسماء الأسيرات المحتجزات حالياً بمعتقل "الدامون"

حزب الشعب يرحب بتقرير &#34;آمنستي&#34; باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

حزب الشعب يرحب بتقرير "آمنستي" باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

منوعات

فرح الهادي توجه رسالة لعقيل الرئيسي &#34;انتا ما منك فايدة وديني بيت أهلي&#34;

فرح الهادي توجه رسالة لعقيل الرئيسي "انتا ما منك فايدة وديني بيت أهلي"

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة &#34;ذهبية&#34; في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

عربي

مصر: زلزال بقوة 4 درجات يضرب بني سويف

مصر: زلزال بقوة 4 درجات يضرب بني سويف

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج