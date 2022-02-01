هيئة الأسرى تنشر قائمة بأسماء الأسيرات المحتجزات حالياً بمعتقل "الدامون"

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 32 أسيرة داخل معتقل "الدامون"، بظروف حياتية قاسية.وفيما يلي قائمة بأسماء الأسيرات القابعات حالياً بالمعتقل:1. شاتيلا أبو عيادة2. شذى أبو فنونة3. منى قعدان4. رحمة الأسد5. تسنيم الأسد6. شروق البدن7. فيروز البو8. عبيدة الحروب9. ايمان الأعور10. عائشة الأفغاني11. ياسمين جابر12. اسراء جعابيص13. عطاف جرادات14. رانية ظاهر15. روان أبو مطر16. شروق دويات17. اسلام زايد هوية18. ختام خطيب19. نفوذ حماد20. فدوى حمادة21. اماني الحشيم22. ميسون موسى23. سعدية مطر24. مي مصاروة25. نهاية صوان26. ملك سلمان27. ربى عاصي28. نوال فتيحة29. نورهان عواد30. فاطمة عليان31. خوانا رشماوي32. مرح بكير