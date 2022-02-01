فلسطين: 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الثلاثاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، مدينة القدس 2400".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، مدينة القدس 1764".وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.الإصابات الجديدة:الضفة الغربية: 6067قطاع غزة: 2549مدينة القدس: 2400حالات التعافي الجديدة:الضفة الغربية: 1213قطاع غزة: 1000مدينة القدس: 1764حالات الوفاة الجديدة:الضفة الغربية: 4قطاع غزة: 8مدينة القدس: 0الحالات التي تعالج في المستشفيات: 173| العناية المكثفة: 82| أجهزة التنفس الاصطناعي: 25| عدد الفحوصات: 22960 (باستثناء مدينة القدس).