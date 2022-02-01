شؤون فلسطينية

فلسطين: 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 12 حالة وفاة و11016 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الثلاثاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، مدينة القدس 2400".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، مدينة القدس 1764".

وسجلت 8 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، حالة في قلقيلية، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الإصابات الجديدة:

الضفة الغربية: 6067

قطاع غزة: 2549

مدينة القدس: 2400

حالات التعافي الجديدة:

 الضفة الغربية: 1213

 قطاع غزة: 1000

مدينة القدس: 1764 

حالات الوفاة الجديدة:

الضفة الغربية: 4

 قطاع غزة: 8

مدينة القدس: 0

الحالات التي تعالج في المستشفيات: 173| العناية المكثفة: 82| أجهزة التنفس الاصطناعي: 25| عدد الفحوصات: 22960 (باستثناء مدينة القدس).

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