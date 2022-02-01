حزب الشعب يرحب بتقرير "آمنستي" باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

رام الله - دنيا الوطنرحب حزب الشعب الفلسطيني بالتقرير الهام الذي اصدرته منظمة العفو الدولية "آمنستي" تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، والذي اعتبر دولة الاحتلال دولة فصل عنصري وأنها متورطة في "هجوم عنصري واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين ويرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".واعتبر الحزب في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء؛ ان هذا التقرير يمثل انحيازاً للحق والعدالة وانتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني والاف الضحايا الذين يتعرضون لعمليات القتل الوحشية والتمييز العنصري؛ مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها منظمة "أمنستي" رسميا مصطلح "الفصل العنصري" بحق دولة الاحتلال.كما أكد الحزب على أن مصطلح "الفصل العنصري" يطبق على جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها المحتلة عام الـ 48 الأمر الذي يسلط الضوء على ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل من تمييز عنصري.وختم حزب الشعب تصريحه بتوجيه التحية لكل من بذل جهدٍ وساهم في الوصول الى هذا التقرير الذي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وطبيعته العنصرية.