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شؤون فلسطينية

مصدر يكشف لدنيا الوطن نسبة رواتب الموظفين العمومين وموعد الصرف

مصدر يكشف لدنيا الوطن نسبة رواتب الموظفين العمومين وموعد الصرف
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية تنتظر قيام حكومة الاحتلال بتحويل أموال المقاصة حتى يتم صرف رواتب الموظفين العمومين عن شهر كانون الثاني/ يناير 2022.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه في حال تم تحويل أموال المقاصة اليوم، سيتم صرف الرواتب يوم الخميس أو الأحد المقبلين على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن نسبة صرف الرواتب هي 80% وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

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