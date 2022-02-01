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بيت لحم: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة

بيت لحم: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة السرقة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي أيمن خلاف وعضوية القاضي سارة قطينه حكماً بإدانة المتهم (م،س) بتهمة السرقة بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وإلزام المدان بدفع نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ اياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

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