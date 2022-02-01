الأورومتوسطي: حملة إسرائيل ضد (أمنستي) امتداد لنهج الترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطندان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة الهجوم التحريضي الذي شنته وزارة الخارجية الإسرائيلية على منظمة العفو الدولية (أمنستي) على خلفية تقرير تصدره اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط، ويخلص إلى أنّ إسرائيل دولة فصل عنصري.ووصف المرصد الأورومتوسطي في بيانٍ صحفي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد" ضد العفو الدولية أنها مشينة وتفتقر للمصداقية والعدالة، مؤكدًا أنها تأتي في سياق نهج إسرائيلي يقوم على ترهيب الأفراد والكيانات التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتها، وهو أمر سبق أن تعرضت له العديد من المنظمات الحقوقية والقائمين عليها.وأشار الأورومتوسطي إلى أن الحملة التحريضية ضد المنظمة مرتبطة بتقرير لها تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، تكشف عن تفاصيله اليوم، ويخلص إلى أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتايد)، بناء على احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية وممارساتها القائمة على التمييز ضد الفلسطينيين.ووثق التقرير انتهاكات تتضمن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، حيث تشكل تلك الانتهاكات مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وفق ما خلصت إليه "أمنستي".وأكد الأورومتوسطي على أن إسرائيل بدلاً من إجراء مراجعة لسياستها التمييزية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، اختارت أن تهاجم المنظمة وتصف التقرير بأنّه "يكدّس ويعيد تدوير أكاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لإسرائيل".وادعت الخارجية الإسرائيلية بأن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية "كاذبة، ومتحيزة، ومعادية للسامية" فيما هاجمها وزير الخارجية الإسرائيلي بقوله: إن "أمنستي كانت في السابق منظمة محترمة، احترمناها جميعًا، واليوم هي العكس من ذلك تمامًا".وأكد المرصد الأورومتوسطي أن حملة الشيطنة ضد منظمة العفو الدولية تأتي في سياق حملة ممنهجة لإسرائيل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات وعاملين، ومحاولة وصمهم بالإرهاب والتشكيك في نزاهة عملهم، وفرض الترهيب ضدهم بما في ذلك التحريض والملاحقة والاعتقال والاغتيال المعنوي.وذكّر بأن النتائج التي توصلت لها منظمة العفو الدولية حول أن "إسرائيل دولة فصل عنصري" تنسجم مع استنتاجات توصلت لها العديد من المنظمات الحقوقية؛ منها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، و"هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، ومنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.كما ذكر بأن ذلك ينسجم مع التقرير الذي أعده رئيس أمناء الأورومتوسطي "ريتشارد فولك" والخبيرة الأمريكية "فرجينيا تيلي" في مارس من عام 2017 بناءً على طلب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) قبل أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" تعليماته للأمينة التنفيذية للإسكوا، "ريما خلف"، بسحب التقرير من الموقع. وقدمت خلف استقالتها في 17 آذار، وسحب التقرير إثر ذلك من الموقع.وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن تقرير أمنستي، يأتي غداة إصداره تقريرًا حول عنف المستوطنين خلال عام 2021، والذي خلص فيه إلى أنّ عنف المستوطنين موجّه وترعاه الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الحماية أثناء ممارسة العنف وبعده.