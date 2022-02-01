وزارة العدل ترحب بتقرير "أمنتستي" وتطالب باعتباره دليلاً دامغاً على جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة العدل بتقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي" باعتبارها "دولة الاحتلال دولة فصل عنصري وأن نظامها يقوم على الهيمنة والجرائم ضد الإنسانية".ونددت الوزارة بالهجوم الإسرائيلي ضد " أمنستي" واتهامها بـ " معاداة السامية" معتبرة أن هذا الاتهام هو قالب جاهز يتم تطبيقه على كل من يخالف الاحتلال وينتقد سياساته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وهي جرائم متواصلة منذ اغتصابه للأرض وتهجيره شعبها سنة 1948، ولا يزال يرتكبها على مرأى من العالم كله وامام عدسات الكاميرات.كما أشادت الوزارة بكافة الجهود التي توضح حقيقة دولة الاحتلال بصفتها دولة "فصل عنصري"، مطالبة الجميع بتوصيف الاحتلال وجرائمه بشكل دقيق، لفضحه وتجلية حقيقته العنصرية الإجرامية.ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى أن تحذو حذو " امنستي" وأن تدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض على مدار الساعة للقتل والتهجير على يد هذا الاحتلال المجرم.