القواسمي: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الإحتلال الإسرائيلي الثابت

رام الله - دنيا الوطنقال أسامه القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي بإسم حركة "فتح": "إن ما جرى مع الشهيد عمر أسعد هو نهج وسلوك دائمين لجيش الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأن ما تمارسه إسرائيل يوميا من إعتقالات وتعذيب أكبر بكثير مما جرى مع الشهيد عمر أسعد ابن الثمانين عاما".وأضاف القواسمي في تصريحات صلت "دنيا الوطن": "إن الفارق ما بين الشهيد أسعد رحمه الله ، وغيره من الاف الفلسطينيين هو أن الشهيد يحمل الجنسية الأمريكية مما أثار حفيظة الجانب الأمريكي بإعتباره مواطنا أمريكيا مما أجبرهم على إجراء تحقيق، متسائلا : ماذا عن الاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب يتم اعتقالهم وتعذيبهم وقتل جزء منهم بدم بارد ولا يحملون إلا جنسية وطنهم الأصل فلسطين؟".