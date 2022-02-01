شؤون فلسطينية

غزة: 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و 2549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 5499 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1765، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 205577 ، منها 13789 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 100 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 190023 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 118، منها 49 حالة خطرة.

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