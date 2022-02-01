طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء طالت (35) مواطنًا على الأقل، كان معظمها في مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.وعرف من بين المعتقلين حتّى الآن، من مخيم الأمعري - رام الله: كفاح طميلة، مجاهد جاد الحق، حمزة حماد، حمزة عقل، فتحي السلمي، عمر أبو عطية، أحمد براش، مهند سمارة، محمود السخوي، محمد العطوط، حمادة أبو نبيل، حمادة حماد، محمود ريتا، محمد الشحري، عوض النبالي، عبد السخوي، محمد السخوي، حسين أبو رضوان، محمد سلامة، محمد اللولو.فيما جرى اعتقال يزن عابد، وزيد أبو كويك من رام الله والبيرة.وسُجلت (8) حالات اعتقال من بيت لحم على الأقل عرف منهم، أحمد خالد صباح، سامي علي صباح، محمود كامل صباح، ياسين يوسف صباح، أمجد نايف صباح، مؤمن سليم صباح، محمد خلف صباح، محمد علي صباح.واعتقلت قوات الاحتلال من قلقيلية المحرر مجدي أبو سمرة.ومن نابلس، أحمد ذياب.يُشار إلى أن عمليات اعتقال نفذها الاحتلال صباحًا في القدس، طالت حتى الآن ثلاث مواطنين.واعتبر نادي الأسير أن هذا التصعيد يُشكل جريمة، في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.