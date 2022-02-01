شؤون فلسطينية

طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء طالت (35) مواطنًا على الأقل، كان معظمها في مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة.

وعرف من بين المعتقلين حتّى الآن، من مخيم الأمعري - رام الله: كفاح طميلة، مجاهد جاد الحق، حمزة حماد، حمزة عقل، فتحي السلمي، عمر أبو عطية، أحمد براش، مهند سمارة، محمود السخوي، محمد العطوط، حمادة أبو نبيل، حمادة حماد، محمود ريتا، محمد الشحري، عوض النبالي، عبد السخوي، محمد السخوي، حسين أبو رضوان، محمد سلامة، محمد اللولو.

فيما جرى اعتقال يزن عابد، وزيد أبو كويك من رام الله والبيرة.

وسُجلت (8) حالات اعتقال من بيت لحم على الأقل عرف منهم، أحمد خالد صباح، سامي علي صباح، محمود كامل صباح، ياسين يوسف صباح،  أمجد نايف صباح، مؤمن سليم صباح، محمد خلف صباح، محمد علي صباح. 

واعتقلت قوات الاحتلال من قلقيلية المحرر مجدي أبو سمرة. 

ومن نابلس، أحمد ذياب. 

 يُشار إلى أن عمليات اعتقال نفذها الاحتلال صباحًا في القدس، طالت حتى الآن ثلاث مواطنين.

واعتبر نادي الأسير أن هذا التصعيد يُشكل جريمة، في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.

أخبار ذات صلة

الخارجية: اغلاق قسم الشؤون القنصلية والتصديقات بمقر الخارجية حتى الأحد المقبل

الخارجية: اغلاق قسم الشؤون القنصلية والتصديقات بمقر الخارجية حتى الأحد المقبل

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تُنكل بالأسيرين فايد وحنون خلال استجوابهما بأقبية الاحتلال

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تُنكل بالأسيرين فايد وحنون خلال استجوابهما بأقبية الاحتلال

قنيطة: مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة مهمة بحاجة إلى اسناد

قنيطة: مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة مهمة بحاجة إلى اسناد

الأورومتوسطي: حملة إسرائيل ضد (أمنستي) امتداد لنهج الترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

الأورومتوسطي: حملة إسرائيل ضد (أمنستي) امتداد لنهج الترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

وزارة العدل ترحب بتقرير &#34;أمنتستي&#34; وتطالب باعتباره دليلاً دامغاً على جرائم الاحتلال

وزارة العدل ترحب بتقرير "أمنتستي" وتطالب باعتباره دليلاً دامغاً على جرائم الاحتلال

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال بشهر يناير 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال بشهر يناير 2022

القواسمي: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الإحتلال الإسرائيلي الثابت

القواسمي: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الإحتلال الإسرائيلي الثابت

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تُنكل بالأسيرين فايد وحنون خلال استجوابهما بأقبية الاحتلال

هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال تُنكل بالأسيرين فايد وحنون خلال استجوابهما بأقبية الاحتلال

قنيطة: مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة مهمة بحاجة إلى اسناد

قنيطة: مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة مهمة بحاجة إلى اسناد

الأورومتوسطي: حملة إسرائيل ضد (أمنستي) امتداد لنهج الترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

الأورومتوسطي: حملة إسرائيل ضد (أمنستي) امتداد لنهج الترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

وزارة العدل ترحب بتقرير &#34;أمنتستي&#34; وتطالب باعتباره دليلاً دامغاً على جرائم الاحتلال

وزارة العدل ترحب بتقرير "أمنتستي" وتطالب باعتباره دليلاً دامغاً على جرائم الاحتلال

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال بشهر يناير 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال بشهر يناير 2022

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز &#34;الجلمة&#34; العسكري

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

منوعات

فرح الهادي توجه رسالة لعقيل الرئيسي &#34;انتا ما منك فايدة وديني بيت أهلي&#34;

فرح الهادي توجه رسالة لعقيل الرئيسي "انتا ما منك فايدة وديني بيت أهلي"

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة &#34;ذهبية&#34; في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

عربي

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني