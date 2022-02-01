الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من بسطات الخضار، واستولت على منشار حجر، بالقرب من الحاجز العسكري "الجلمة" شمال جنين.وذكر رئيس المجلس القوي في الجلمة ومصادر أمنية، أمجد أبو فرحة، أن قوات الاحتلال هدمت وخرّبت أكثر من 25 بسطة خضار وفواكه، واستولت على منشار حجر بالقرب من الحاجز، بحجة عدم الترخيص، عرف من أصحابها: وليد أبو زهو، وبيبرس السعدي، أحمد زيادات، عماد شعبان، مجمد عجاوي، عبد الله أبو فرحة ، ولا تزال عملية الهدم مستمرة.