الاحتلال يفتش منازل في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في الخليل.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد عيسى أحمد الشلالدة، بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة سعير شمال شرق الخليل.وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بني نعيم تعود ملكيتها لعائلة الحجوج، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.