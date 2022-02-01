شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ32

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ32
رام الله - دنيا الوطن
يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ32 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وفي السياق، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعموم شعبنا الفلسطيني، وقواه السياسية والاجتماعية، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الحملة أمس الاثنين، وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

أخبار ذات صلة

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

غزة: 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز &#34;الجلمة&#34; العسكري

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

حماس: تقرير أمنستي يعبر عن بشاعة الاحتلال ضد شعبنا

حماس: تقرير أمنستي يعبر عن بشاعة الاحتلال ضد شعبنا

فتح: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الاحتلال الثابت

فتح: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الاحتلال الثابت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز &#34;الجلمة&#34; العسكري

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من مدينة قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من مدينة قلقيلية

الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

منوعات

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة &#34;ذهبية&#34; في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

عربي

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني