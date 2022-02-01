شؤون فلسطينية

فتح: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الاحتلال الثابت

فتح: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الاحتلال الثابت
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي "إن ما جرى مع الشهيد عمر أسعد هو نهج وسلوك دائمان لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقال القواسمي "إن الفارق ما بين الشهيد أسعد وغيره من آلاف الفلسطينيين هو أنه يحمل الجنسية الأميركية، مما أثار حفيظة الجانب الأميركي باعتباره مواطنا أميركيا، ما أجبر سلطات الاحتلال على إجراء تحقيق".

وتساءل: ماذا عن آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب يتم اعتقالهم وتعذيبهم وقتل جزء منهم بدم بارد، ولا يحملون إلا جنسية وطنهم الأصل فلسطين؟ وأشار إلى أن ما تمارسه دولة الاحتلال يوميا من اعتقالات وتعذيب أكبر بكثير مما جرى مع الشهيد عمر أسعد ابن الثمانين عاما.

يشار إلى أن المواطن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من قرية جلجليا شمال رام الله، استشهد في الثاني عشر من الشهر الماضي، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة

غزة: 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

طالت (35) مواطنًا.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز &#34;الجلمة&#34; العسكري

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ32

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ32

حماس: تقرير أمنستي يعبر عن بشاعة الاحتلال ضد شعبنا

حماس: تقرير أمنستي يعبر عن بشاعة الاحتلال ضد شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز &#34;الجلمة&#34; العسكري

الاحتلال يهدم بسطات خضار ويستولي على منشار حجر قرب حاجز "الجلمة" العسكري

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الاحتلال يفتش منازل في الخليل

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسير حسن عمارنة من زبوبا يدخل عامه الـ21 في الأسر

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من مدينة قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من مدينة قلقيلية

الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

منوعات

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

محمد صبحي يرفض عرض بملايين الدولارات في السعودية.. وسخرية تركي آل شيخ

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة &#34;ذهبية&#34; في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

عربي

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني