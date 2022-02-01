الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط

رام الله - دنيا الوطنأغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس أن نحو 150 جنديا اقتحموا مخيم شعفاط وشرعت بإغلاق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في البلدة القديمة بمدينة القدس.وحطمت قوات الاحتلال جميع أبواب الشقق، موقف السيارات رغم أن قرار الإغلاق فقط لشقة الشهيد.وقررت شرطة الاحتلال إغلاق المنزل بدلا من هدمه نظرا لوجود منازل ملاصقة له.وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت الاعتراض المُقدم من عائلة الشهيد أبو شخيدم ضد الأمر العسكري القاضي بهدم منزلها.