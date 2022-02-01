الاحتلال يعتقل ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها.وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامي علي صباح (28 عاما)، ومحمود كامل صباح (26 عاما)، ومحمد علي صباح (25 عاما)، وأمجد نايف صباح (25 عاما)، وأحمد خالد صباح (27 عاما)، ومأمون سليم صباح (28 عاما)، ومحمد خلف صباح (32 عاما)، وياسين يوسف صباح (25 عاما) بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.كما سلمت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة تقوع، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وهم محمد سليم صباح (28 عاما)، ومحمد سالم صباح، وإبراهيم فؤاد صباح، وأحمد رياض صباح بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.