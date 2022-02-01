غزة: مركز حقوقي يدعو الجهات المختصة لضبط ومعاينة الموقع الأثري الروماني

رام الله - دنيا الوطنقال مركز حماية: إنه أظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها نشطاء في شمال غرب غزة، ويجري تداولها علىمواقع التواصل الاجتماعي، وجود قطع حجرية (جدران وأعمدة مطمورة وبقايا أغطية توابيت) يُرجَّح أنها أثرية وتعود لمقبرة ملكية رومانية يعود تاريخها لحوالي ألفي عام.وأضاف حماية: تداول النشطاء، مساء أمس الاثنين، صور ومقاطع فيديو قصيرة، تظهر أعمال حفريات في منطقة الكرامة الواقعة شمال غرب مدينة غزة، والمحاذية لمنطقة عمل اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة في ذات المنطقة.ودعا المركز وزارة السياحة والآثار إلى ضبط ومعاينة الموقع المذكور والتنقيب فيه بشكل عاجل، بالتنسيق مع الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين في التاريخ والآثار، بهدف الكشف عن الجوانب التاريخية لتلك المنطقة، وتحديد طبيعتها والإطار الزمني الذي تعود إليه. وتحديد تلك المنطقة كموقع أثري وحمايته والحفاظ عليه من النبش والهدم والتخريب من قِبَل العابثين، في حال ثبوت توقعات خبراء محليين بأنها تعود للعصر الروماني.