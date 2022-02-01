شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. متى موعد وصول المنخفض الجوي؟

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. متى موعد وصول المنخفض الجوي؟
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ،وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق،وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء

يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا الى بارد نسبي نهارا و شديد البرودة ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس

يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى بارد نسبي نهارا و شديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لإمطار متفرقة خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

الجمعة

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط الامطار بمشيئة الله فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى والبحر مائجا.

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