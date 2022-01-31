شؤون فلسطينية

الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت الشرطة مساء اليوم من حل لغز عملية السطو وتضبط المركبة التي استخدمت في عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه بناءً، على الشكوى التي تقدم بها صاحب احد محال المجوهرات لفرع المباحث العامة بطولكرم حول تعرض محله لمحاولة سطو  ظهر اليوم الاثنين من قبل ثلاثة ملثمين ولم يتمكنوا من السطو وفروا من المكان، وعلى الفور قامت شرطة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية بالوصول للمكان بوقت قصير وقامت بالبحث والتحري وضمن المتابعة الحثيثة للقضية قام فرع المباحث العامة بضبط المركبة التي استخدمت في حادثة محاولة السطو على محل المجوهرات وجاري التعامل مع المركبة من قبل طاقم الأدلة الجنائية .

وأكدت الشرطة انه تم التعرف على هوية الأشخاص المشتبه فيهم و الذين قاموا بالفرار الى  داخل الخط الأخضر.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

الهندي يكشف تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الإسلامي في الجزائر

الهندي يكشف تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الإسلامي في الجزائر

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

"المالية" بغزة تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال &#34;المركزي&#34; هو من يعقده دون إجماع وطني

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال "المركزي" هو من يعقده دون إجماع وطني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال &#34;المركزي&#34; هو من يعقده دون إجماع وطني

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال "المركزي" هو من يعقده دون إجماع وطني

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً على &#34;العفو الدولية&#34;

الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً على "العفو الدولية"

سلطات الاحتلال تخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

سلطات الاحتلال تخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

&#34;الخارجية&#34;: لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

"الخارجية": لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

منوعات

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة &#34;ذهبية&#34; في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة "ذهبية" في حفل ORO بالقاهرة الجديدة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية