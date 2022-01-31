الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

تمكنت الشرطة مساء اليوم من حل لغز عملية السطو وتضبط المركبة التي استخدمت في عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه بناءً، على الشكوى التي تقدم بها صاحب احد محال المجوهرات لفرع المباحث العامة بطولكرم حول تعرض محله لمحاولة سطو ظهر اليوم الاثنين من قبل ثلاثة ملثمين ولم يتمكنوا من السطو وفروا من المكان، وعلى الفور قامت شرطة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية بالوصول للمكان بوقت قصير وقامت بالبحث والتحري وضمن المتابعة الحثيثة للقضية قام فرع المباحث العامة بضبط المركبة التي استخدمت في حادثة محاولة السطو على محل المجوهرات وجاري التعامل مع المركبة من قبل طاقم الأدلة الجنائية .





وأكدت الشرطة انه تم التعرف على هوية الأشخاص المشتبه فيهم و الذين قاموا بالفرار الى داخل الخط الأخضر.

رام الله - دنيا الوطن