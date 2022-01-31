بيت لحم: الشرطة تقبض على شخص بقضية الشروع بالقتل العمد

قبضت الشرطة اليوم على شخص مطلوب للعدالة، صادر بحقه حكم قضائي بقضية الشروع بالقتل العمد في محافظة بيت لحم.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أن قوة من مركز شرطة العبيدية وأثناء عملها المعتاد على الحاجز الأمني المقام على مدخل طريق واد النار، تمكنوا من القاء القبض على شخص مطلوب من سكان مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم منذ سنتين صادر بحقه حكم قضائي بقضية الشروع بالقتل العمد.





وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض عليه تمهيدا لتحويله لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن