ليبيا تصدر قراراً بشأن غير الملقحين ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الليبية، منع جميع الأشخاص الذين لم يتلقّوا لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا) من دخول المرافق العامة والخاصة، اعتباراً من منتصف شباط/فبراير المقبل.وقالت الحكومة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "اعتباراً من 15 شباط/فبراير المقبل، يحظر على المواطنين والأجانب دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأسواق الكبرى، من دون إبراز بطاقة التطعيم ضدّ فيروس (كورونا)".ويأتي القرار تزامناً مع تسجيل ليبيا أعلى معدّل إصابات يومية بالفيروس (حوالى 4500 إصابة جديدة)، وفق السلطات الصحّية، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).