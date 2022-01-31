مباشر | لقاء مع عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

شؤون فلسطينية

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم/ يوسف عبد علي بكر، هوية رقم (901604942) ،سكان غزة - الشاطئ، عشرة أيام من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 31/01/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.

وأكدت أن على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.

أخبار ذات صلة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

الهندي يكشف تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الإسلامي في الجزائر

الهندي يكشف تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الإسلامي في الجزائر

&#34;المالية&#34; بغزة تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

"المالية" بغزة تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر فبراير

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال &#34;المركزي&#34; هو من يعقده دون إجماع وطني

البطش: من يتحمل مسؤولية إفشال "المركزي" هو من يعقده دون إجماع وطني

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

وزيرة المرأة: أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ في فلسطين هي قطاع غزة

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً على &#34;العفو الدولية&#34;

الخارجية الإسرائيلية تشن هجوماً كبيراً على "العفو الدولية"

سلطات الاحتلال تخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

سلطات الاحتلال تخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

&#34;الخارجية&#34;: لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

"الخارجية": لابيد يعتمد الكذب للرد على تقرير منظمة العفو الدولية

خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض &#34;إكسبو دبي&#34;

خلال أربعة أشهر.. 700 ألف شخص زاروا جناح فسلطين في معرض "إكسبو دبي"

شاهد: مستوطنون يهاجمون فتياتٍ مقدسيات في حي الشيخ جراح

شاهد: مستوطنون يهاجمون فتياتٍ مقدسيات في حي الشيخ جراح

منوعات

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: أشرف عبدالباقي يكشف عن أول مهنة لمحمد سعد قبل الشهرة

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

شاهد: تامر حسني يتحول لنسخة من وائل كفوري ويصدم الجميع

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن&#34; مش عيب يكون بدون أخلاقيات&#34;

أحمد فهمي يحدث ضجة بتصريحاته عن الفن" مش عيب يكون بدون أخلاقيات"

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

ما حقيقة إعتزال إلهام شاهين عالم الفن؟

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: شبيهة فرح الهادي تثير الجدل بآخر ظهور لها

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

شاهد: حورية فرغلي تصدم الجمهور بتصريحات جريئة خلال أزمتها الصحية

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

بسبب نعيه لجدته.. الجمهور يشن هجومه على حسام حبيب

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

ما حقيقة مهاجمة منى فاروق للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

لهذا السبب.. نجلاء بدر تعلن إنسحابها من السباق الرمضاني 2022

شاهد: الظهور الأول لإليسا ومروان الخوري بعد خلاف أكثر من 7 سنوات

شاهد: الظهور الأول لإليسا ومروان الخوري بعد خلاف أكثر من 7 سنوات

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

الجزائر: مشوار المصالحة الفلسطينية قد بدأ ومتفائلون بالنتائج

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية

الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية