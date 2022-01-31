غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهماً من سكان مخيم الشاطئ 10 أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم/ يوسف عبد علي بكر، هوية رقم (901604942) ،سكان غزة - الشاطئ، عشرة أيام من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 31/01/2022م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وأكدت أن على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.