الاحتلال يرفض استئنافاً لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات من السيلة الحارثية

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استئنافاً قدمته مؤسسة "هموكيد للدفاع عن الفرد"، لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، وسمحت لقوات الاحتلال بهدم جزء منه.وكانت قوات الاحتلال سلمت العائلة قرارا بهدم المنزل قبل 11 يوما.واعتقل الاحتلال الشقيقين غيث وعمر جرادات، وخالهما محمد يوسف جرادات، وإبراهيم موسى طحاينة، ومحمود غالب جرادات، فجر الأحد 19 كانون الأول/ديسمبر 2021.