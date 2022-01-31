الهندي يكشف تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الإسلامي في الجزائر

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، د. محمد الهندي، إن وفد الحركة سيختتم غداً الثلاثاء اللقاءات التي يجريها في الجزائر والتي جاءت بدعوة من الرئاسة الجزائرية لاطلاعهم على آخر أوضاع القضية الفلسطينية وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة وبناء المرجعية الوطنية.وبيّن في تصريح لقناة (فلسطين اليوم)، أن اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين اتسمت بالمسؤولية والحرص الكبير على استعادة الوحدة الفلسطينية.وشدد على أن وفد الحركة أكد للمسؤولين في الجزائر على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، باعتبارها المدخل الطبيعي لاستعادة الوحدة الوطنية.وأضاف الهندي أن "وفد الحركة أكد للمسؤولين في الجزائر على ضرورة انتخاب مجلس وطني جديد حيثما أمكن وأن يكون الانتخاب والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها، على أن يكون المجلس هو سيد نفسه، كي يتمكن من استعادة دور المنظمة الكفاحي، ويعيد الاعتبار لميثاقها الوطني".