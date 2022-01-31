(كان): نشاط القوات الروسية في سوريا يتسبب بخلل بنظام (GPS) بمطار بن غوريون





وأوضحت القناة أنه في الأسابيع الأخيرة، واجهت شركات الطيران اضطرابات شديدة في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الطائرات التي كانت تستعد للهبوط في مطار بن غوريون.





واتضح وفق ما نقلت (كان)، بأن قوات الجيش الروسي العاملة في قاعدة "حميميم" الجوية في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، تقوم بتشغيل أنظمة دفاعية متطورة وقوية، تعطل الموجات الكهرومغناطيسية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهذا يسبب خلل في هبوط الطائرات في إسرائيل.





وأضافت: أن إسرائيل بعثت برسالة إلى الروس مفادها أن استخدام الأنظمة يضر بها، لكن الروس يقولون إن هذه الأنظمة تهدف إلى حماية جنودهم ولا مجال لتعطيلها.



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن نشاط القوات الروسية في سوريا، يتسبب بخلل في نظام (GPS) في مطار بن غوريون.