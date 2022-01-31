البرغوثي يرحب بتقرير العفو الدولية الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري

رام الله - دنيا الوطنرحب د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بتقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري و إنشاء نظام أبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني في كافة مناطق فلسطين التاريخية وضد الفلسطينيين اللاجئين في الخارج .و قال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التقرير يتصف بالعلمية والموضوعية والشجاعة على قول الحقائق.وأضاف البرغوثي أن من واجب كل دول العالم بعد تقارير "أمنستي" و"هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "بتسيلم" أن تبادر فورا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بما في ذلك مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها فيما يمثل تطبيقا للقانون الدولي الذي يحرم جريمة الفصل العنصري.وأضاف ان هدف النضال الوطني الفلسطيني لم يعد يقتصر على إنهاء الاحتلال بل يجب أن يشمل إسقاط نظام الأبرتهايد والفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية.وقال إن من المعيب على بعض الدول العربية أن تطبع علاقاتها مع نظام الأبرتهايد بدل مقاطعته وفرض العقوبات عليه كما ينص القانون الدولي.